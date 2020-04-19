Коронавирус в Украине. Фото:

https://racurs.ua/n136972-ukraina-zakupit-u-ssha-novyy-medpreparat-ot-covid-19.html

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Министерство здравоохранения Украины хочет закупить у Соединенных Штатов Америки новый препарат от коронавируса.

Сейчас министерство занимается тем, чтобы закупить препарат «Ремдесивир», который используют при лечении коронавирусной инфекции. Чиновники действуют и через дипломатические каналы, чтобы доставить эти лекарства в Украину. Об этом 19 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, который транслировался в YouTube.

По словам главы Минздрава, этот препарат включили в украинский протокол лечения COVID-19. Отмечается, что «Ремдесивир» изготавливает одна из американских компаний. Этот препарат в свое время применяли от лечения вируса Эбола, но результаты были не слишком хороши.

Протокол предусматривает, что препарат должен использоваться при тяжелых и критических состояниях больных.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения заявила, что сейчас в мире разрабатываются 70 вакцин от коронавируса. Наибольший прогресс есть у лекарств, которые разработаны гонконгской компанией CanSino Biologics Inc. совместно с Пекинским институтом биотехнологий. Эта вакцина проходит уже второй этап исследований.