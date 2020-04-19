Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136973-minzdrav-posle-verbnogo-voskresenya-proizoshel-skachok-zabolevaemosti-covid-19.html

Ракурс

В Украине существенно возросло количество случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 после того, как люди проигнорировали карантин и массово посещали церкви в Вербное воскресенье, 12 апреля.

Рост проявлений заболевания медики наблюдали на четвертый и пятый день после того, как люди инфицировались. Об этом 19 апреля заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанова на брифинге, который транслировался в YouTube.

Рост выявленных заболеваний за предыдущие дни обусловлено, в частности, тем, что, к сожалению, мало кто придерживался наших рекомендаций относительно того, чтобы остаться дома на Вербное воскресенье и не посещать богослужения, — отметил министр.

Степанов подчеркнул, что также способствовало росту выявленных случаев и существенное увеличение количества тестирований. За последние 10 дней была сделана почти тысяча ПЦР-тестов.

Напомним, в Украине за последние сутки коронавирус обнаружили у 343 человек. В частности, заболели 26 детей и 53 медицинских работника. Вчера провели 4 тыс. 695 ПЦР-тестов.

По состоянию на сегодняшнее утро зафиксировали 5 тыс. 449 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, полностью выздоровели от болезни 347 человек. От коронавируса умер 141 человек.