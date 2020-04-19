Почаевская лавра. Фото: pravlife.org

https://racurs.ua/n136974-policiya-zafiksirovala-massovye-narusheniya-na-pashu-v-pochaevskoy-lavre-foto.html

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В Тернопольской области правоохранители зафиксировали массовые нарушения условий коронавирусного карантина.

Нарушения зафиксированы в Почаевской лавре в Кременецком районе. Здесь божественная литургия состоялась при участии значительного количества верующих, которые не соблюдали дистанцию. При этом большинство богослужений на территории области проводились с соблюдением установленных ограничений. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

Отмечается, что существовали предыдущие договоренности с духовенством Почаевской лавры о том, что богослужение должно проводиться с выполнением всех условий и правил карантина. Верующие должны были находиться на прилегающей территории, а не в храме.

По информации полиции, пасхальное богослужение началось в 23.00 и тогда было зафиксировано большое количество людей в храме. Кроме того, десятки прихожан находились на улице и не соблюдали дистанцию. После того, как духовенство открыло двери храма, верующие толпой хлынули внутрь. Править у храме завершили около 4.30. После этого прихожане разошлись.

В связи с нарушением карантинных норм рассматривается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований, — добавили в полиции.

Напомним, праздничные богослужения проводились в 13 тыс. 658 храмах во всех регионах страны, участие в них приняли почти 130 тыс. лиц. Полиция обнаружила 19 случаев нарушений карантина в 13 областях. Правоохранители составили три административных протокола и начали одно уголовное производство.