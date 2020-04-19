Погода в Украине. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n136975-pogoda-v-ukraine-na-20-aprelya-na-uge-i-vostoke-proydut-dojdi-na-zapade-i-severe-prognoziruut.html

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Погода в Украине на Пасхальный понедельник, 20 апреля, будет не очень теплой. Дневная температура в среднем по Украине составит от +9°С до +16°С. В западных областях возможны ночные заморозки до -1°С. В южных и восточных областях на протяжении суток будут идти дожди.

Тепло в понедельник будет в Закарпатской области и на юге, воздух днем прогреется до +14−16°С. Ночная температура в Закарпатье опустится до +2−4°С, на юге ночью воздух остынет до +5−7°С. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют ночью в западных и северных областях ночные заморозки до -2°С. Также заморозки ночью возможны в Киеве и Житомире. Температура ночью опустится до -1°С.

Погода в Киеве 20 апреля днем будет относительно теплой, воздух прогреется до +11−13°С, ночью температура воздуха составит −1…+1°С. Ветер северо-западный, 7−12 м/с. Осадков не ожидается.

Погода во Львове будет примерно такой же, как и в столице. Ночью столбики термометров опустятся до −1…+1°С, днем — поднимутся до +11−13°С. Ветер северный, 7−12 м/с.

В Одессе синоптики на протяжении суток прогнозируют дожди. Ночью температура составит +5−7°С, днем — +14−16°С. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре: прогнозируются дожди на протяжении всех суток. Ночью градусники покажут +3−5°С, днем — +11−13°С.

В Харькове температура воздуха ночью опустится до +1−3°С, днем поднимется до +10−12°С. На протяжении суток ожидаются дожди.

Геомагнитная обстановка в Киеве будет спокойной, лишь ночью ожидаются небольшие возмущения.

Столица в последние дни страдает от смога, который вызвали пожары в Киевской и Житомирской областях. По информации метеорологов, уровень загрязнения атмосферного воздуха в понедельник существенно снизится, лишь в некоторых районах города возможны проблемы с загрязнением атмосферы.