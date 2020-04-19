Арсен Аваков. Фото: МВД Украины

https://racurs.ua/n136976-avakov-nazval-dve-osnovnye-versii-vozniknoveniya-pojarov-na-jitomirschine.html

Ракурс

Пожары на Житомирщине продолжаются, а их общая площадь уже составила 4 тыс. 90 га. В Министерстве внутренних дел рассматриваются две версии возникновения пожаров.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

Аваков сообщил, что наиболее вероятной причиной пожаров является сильный суховей, в результате которого были оборваны провода электропередач. Искра могла спровоцировать возгорание сухой травы, а сильный ветер быстро распространил огонь на большую территорию

Однако министр добавил, что у полиции есть факты, которые дают основание полагать, что пожар возник из-за умышленного поджога. В настоящее время в Житомирской области работает группа следователей, которая должна проверить данную версию. Группу возглавляет генерал Владислав Бухарев.

Кроме этого, в Чернобыльской зоне также продолжается борьба с огнем. По версии полиции и спасателей, масштабные пожары могли возникнуть из-за малоснежной зимы и сухой лесной подстилки.

В то же время, глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявил, что для ликвидации пожаров в Житомирской области задействованы 1 тыс. 55 спасателей и более 100 единиц техники.

Как ранее писал «Ракурс», полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в поджоге сухостоя на берегу реки Ирпень. Нарушителей, которым 28 и 29 лет, доставили в Киево-Святошинский отдел полиции. Решается вопрос об объявлении подозрения.