Смертность от коронавируса: 74% умерших в Украине имели сопутствующие заболевания, фото — Главком

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Смертность от COVID-19 усиливают сопутствующие заболевания, которыми страдают пациенты. 74%, то есть трое из четырех умерших в Украине от коронавирусной болезни, имели еще и сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.

У некоторых умерших было несколько болезней. Люди с сопутствующими заболеваниями имеют более высокий риск развития осложнений, — сообщил сегодня Центр общественного здоровья Украины Минздрава.

Медики также констатируют, что летальность от COVID-19 в Украине среди лиц старше 50 лет составляет 5,1%, а вот больные в возрасте до 50 лет умирают только в 0,6% случаев инфицирования.

Поэтому в Центре общественного здоровья предостерегают пожилых людей, которые имеют сопутствующие заболевания, особенно тщательно следить за гигиеной рук и соблюдением социальной дистанции. Безопасной считается дистанция от 1 м, а руки следует мыть не менее 20 секунд с мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком.

Напомним, что по состоянию на утро 18 апреля коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине официально подтвердили у 5 тыс. 106 человек. Умерли 133 украинца. Среди умерших 87% составляют люди в возрасте от 50 лет. На протяжении прошедших суток выявили 444 новых случая.

Больше всего случаев коронавируса зафиксировали в Черновицкой (840 случаев), Ивано-Франковской (462 случая) и Тернопольской областях (366 случаев), а также в Киеве (770 случаев). В больницах находится 1 тыс. 735 человек.