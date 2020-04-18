Троє з чотирьох померлих в Україні від COVID-19 мали супутні захворювання, фото — Главком

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Смертність від COVID-19 посилюють супутні захворювання, на які страждають пацієнти. 74%, тобто троє з чотирьох померлих в Україні від коронавірусної хвороби, мали ще й серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень.

У деяких померлих були поєднані декілька хвороб. Люди із супутніми захворюваннями мають вищий ризик розвитку ускладнень, — повідомив сьогодні Центр громадського здоров’я України МОЗ.

Медики також констатують, що летальність від COVID-19 в Україні серед осіб віком від 50 років становить 5,1%, а от хворі, які молодші 50 років, помирають у 0,6% випадків інфікування.

Тому у Центрі громадського здоров’я застерігають старших людей, які мають супутні захворювання, особливо ретельно стежити за гігієною рук та дотриманням соціальної дистанції. Безпечною вважається дистанція від 1 м, а руки слід мити щонайменше 20 секунд із милом або обробити спиртовмісним антисептиком.

Нагадаємо, що станом на ранок 18 квітня на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні офіційно підтвердили у 5 тис. 106 осіб. Померли 133 українці. Серед померлих 87% складають люди віком від 50 років. Впродовж минулої доби виявлено 444 нові випадки.

Найбільше випадків коронавірусу зафіксували у Чернівецькій (840 випадків), Івано-Франківській (462 випадки) та Тернопільській областях (366 випадків), а також у Києві (770 випадків). В лікарнях перебувають 1 тис. 735 осіб.