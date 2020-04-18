Благодатный огонь в Украину: святыню привезли чартером УПЦ МП, фото — EPA

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Благодатный огонь привезли в Украину представители Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Делегацию из Киева возглавлял епископ Виктор Коцаба и епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий.

Центр информации УПЦ МП рассказал, что после схождения огня в Иерусалиме лампадку с ним передали делегации этой конфессии в аэропорту Тель-Авива.

Из аэропорта «Борисполь» Благодатный огонь привезли в Свято-Воскресенский храм в Киеве, откуда его развезут по всем епархиям УПЦ МП. Вход в храм ограничен, за соблюдением карантина там следит полиция Киева и Нацгвардия.

Вчера в Православной церкви Украины сообщали, что очевидно откажутся от привоза огня в Украину, поскольку для этого нужно было нанимать чартер. Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний рассказывал журналистам, что деньги, которые пришлось бы потратить на самолет, лучше использовать для закупки медикаментов или средств защиты для врачей.

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме сегодня днем. Завтра, 19 апреля, православные христиане будут праздновать Пасху.

Между тем в Днепре открыли уголовное дело за нарушение карантина в Свято-Троицком кафедральном соборе УПЦ МП. Вчера вечером граждане сообщили о скоплении большого количества людей в храме. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.

Местный житель Олег Чистопольцев вел прямую трансляцию из храма и заметил скопление примерно 80 человек в соборе. Во время съемки его вытолкали из церкви и угрожали разбить телефон.