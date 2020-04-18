19 апреля праздник: в Украине отмечают православную Пасху, фото — destinations.com.ua

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Пасха в 2020 году празднуется 19 апреля. Это самый главный праздник у православных христиан.

Пасхой заканчивается Великий пост, который длится 48 дней. Она символизирует воскресение Иисуса Христа, который погиб, чтобы спасти человечество от больших бед.

Пасха является так называемым переходным праздником, а потому и отмечают его ежегодно в другой день, однако только в пределах с 4 апреля до 8 мая.

В воскресенье, 19 апреля, украинцы будут славить Иисуса Христа, умершего за нас и воскресшего на третий день после распятия. В этот праздник принято радоваться, веселиться, но все же знать меру.

Главной традицией Воскресения Христова является посещение праздничной литургии в храме, где нужно освятить пасхальную корзину. Но в этом году праздник стоит провести дома из-за карантина — в церковь и в гости лучше не ходить. Напомним, Кабинет министров на время карантина в Украине запретил все массовые празднования. Также запрещены массовые празднования Пасхи 19 апреля (православные) и 12 апреля (католики).

Праздник Пасхи имеет ряд запретов, которые важно соблюдать. На Пасху нельзя шить, убирать, стирать, работать в саду или огороде. Если же это ваша работа, и вам не удалось взять выходной, то церковь разрешает трудиться.

После захода солнца с 18 на 19 апреля нельзя выбрасывать мусор, считается, что можно выбросить удачу. В день Пасхи нельзя ссориться, врать, сквернословить, осуждать кого-либо.

Кроме того, 19 апреля в мире отмечают День владельцев домашних животных.

В 1783 году в этот день указом Екатерины II Крым присоединили к России. Автор текста князь Потемкин получил титул Таврического.

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