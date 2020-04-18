Воздух в Киеве станут чище, но власть советует потерпеть три дня, фото — Минфин

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Ракурс

Воздух в Киеве станет чистым в начале следующей недели. Чиновники попросили киевлян потерпеть три-четыре дня, чтобы дождаться смены направления ветра.

Заместитель директора украинского Гидрометцентра Анатолий Прокопенко на брифинге в столице рассказал, что в столице сейчас действительно в несколько раз превышена предельно допустимая концентрация пыли и остатков горения. Кроме того, выше допустимого уровни диоксида серы, диоксида азота и формальдегида.

Прокопенко рассказал, что ситуация может улучшиться 20−22 апреля, когда ветер изменит направление с северо-западного на северное. Это уменьшит влияние пожаров на Житомирщине на загрязнение воздуха в Киеве.

Он также сообщил, что в ближайшие дни осадков не ожидается, а воздух чаще всего бывает очень загрязненным утром и ночью. Синоптик посоветовал ограничить пребывание на улице и не открывать окна.

Также он отметил, что загрязнение воздуха в столице не связано с пожарами в Зоне отчуждения вокруг ЧАЭС.

Его мнение сегодня повторил и руководитель ГСЧС Николай Чечеткин на совещании под председательством президента. Он также заверил, что сейчас уже отсутствует угроза объектам критической инфраструктуры Зоны отчуждения («Укрытие» и хранилище радиационных отходов).

«Ракурс» сообщал, что на Житомирщине все еще тушат пожары в лесах Овручского района.