Повітря у Києві почистішає, але влада радить потерпіти три дні, фото — Мінфін

https://racurs.ua/ua/n136955-povitrya-u-kyievi-pochystishaie-ale-vlada-radyt-poterpity-try-dni-video.html

Ракурс

Повітря у Києві стане чистим на початку наступного тижня. Чиновники попросили киян потерпіти три-чотири дні, щоб дочекатися зміни напрямку вітру.

Заступник директора українського Гідрометцентру Анатолій Прокопенко на брифінгу в столиці розповів, в столиці нині справді у декілька разів перевищена гранично допустима концентрація пилу і залишків горіння. Крім того, вище допустимого рівні діоксиду сірки, діоксиду азоту та формальдегіду.

Прокопенко розповів, що ситуація може покращитися 20−22 квітня, коли вітер змінить напрямок із північно-західного на північний. Це зменшить вплив пожеж на Житомирщині на забруднення повітря в Києві.

Він також повідомив, що найближчими днями опадів не передбачається, а повітря найчастіше буває максимально забрудненим уранці і вночі. Синоптик порадив обмежити перебування на вулиці та не відкривати вікна.

Також він зазначив, що забруднення повітря в столиці не пов’язано з пожежами в Зоні відчуження навколо ЧАЕС.

Його думку сьогодні повторив і керівник ДСНС Микола Чечоткін на нараді під головуванням президента. Він також запевнив, що наразі вже відсутня загроза об'єктам критичної інфраструктури Зони відчуження («Укриття», сховище радіаційних відходів).

«Ракурс» повідомляв, що на Житомирщині нині все ще гасять пожежі у лісах Овруцького району.