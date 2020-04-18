Єлизавета II відмовилася від салюту у день народження, фото — Інстаграм Theroyalfamily

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Ракурс

Королева Єлизавета II вперше відзначить день народження без салюту. Монарх вважає недоречним святковий салют під час пандемії коронавірусу.

За 68 років правління Єлизавети II він ніколи раніше не скасовувався, але цього року 21 квітня королева Великої Британії попросила скасувати урочистий гарматний салют на честь свого 94-го дня народження.

BBC з посиланням на урядового чиновника в Букінгемському палаці повідомляє, що цього року через пандемію королева обмежиться символічним святкуванням в колі сім’ї.

Урочистий салют Єлизавета II вирішила недоречним жестом на тлі трагічних подій, розповіли співрозмовники. Королева також викладе традиційний пост в соціальних мережах з нагоди свого дня народження.

Єлизавета II народилася 21 квітня 1926 року. Традиційно день народження монарха відзначається в другу суботу червня і вважається національним святом, яке супроводжується урочистими заходами.

Станом на ранок 18 квітня у країні інфікувалося 114 тис. осіб, померли від COVID-19 15,6 тис. британців.