Меган Маркл і принц Гаррі взялися за благодійність у Лос-Анджелесі / Фото: Вікіпедія

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Меган Маркл і принц Гаррі вперше з’явилися на публіці в Лос-Анджелесі після переїзду з Канади до США. Пара роздавала їжу з метою благодійності через пандемію коронавірусу. Відповідне відео опублікував телеканал CBS Los Angeles.

Герцог і герцогиня Сасекські доставляли пакети з їжею від імені некомерційної організації Angel Food з Лос-Анджелеса. Члени королівської сім’ї Великої Британії були в масках і рукавичках.

ЗМІ повідомили, що Гаррі і Меган приїхали в апартаменти Sierra Bonita Community, розташовані у Західному Голлівуді. Служба безпеки супроводжувала пару в окремому позашляховику, який прямував за ними. Однак їжу вони вже розносили самотужки.

Нагадаємо, із 1 квітня принц і Маркл мають самостійно покривати витрати на послуги охорони. У ЗМІ подейкували, що це може коштувати у Каліфорнії, куди переїхало подружжя, 5 млн дол. А видання The Sun написало, що частину коштів може виділити батько Гаррі, принц Чарльз. Йдеться нібито про 2 млн фунтів. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не буде покривати ці витрати.