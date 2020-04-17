Меган Маркл и принц Гарри занялись благотворительностью в Лос-Анджелесе: появилось первое видео

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Меган Маркл и принц Гарри впервые появились на публике в Лос-Анджелесе после переезда из Канады в США. Пара раздавала еду в целях благотворительности из-за пандемии коронавируса. Соответствующее видео опубликовал телеканал CBS Los Angeles.

Герцог и герцогиня Сасекские доставляли пакеты с едой от имени некоммерческой организации Angel Food из Лос-Анджелеса. Члены королевской семьи Великобритании были в масках и перчатках.

СМИ сообщили, что Гарри и Меган приехали в апартаменты Sierra Bonita Community, расположенные в Западном Голливуде. Служба безопасности сопровождала пару в отдельном внедорожнике, следовавшем за ними. Однако еду они уже разносили сами.

Напомним, с 1 апреля принцу и Маркл предстоит самостоятельно оплачивать услуги охраны. В СМИ говорят, что они могут стоить им в Калифорнии, куда переехали супругов, 5 млн долл. А издание The Sun написало, что часть средств для этого может выделить отец Гарри, принц Чарльз. Речь идет якобы о 2 млн фунтов. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не будет покрывать эти расходы.