Справи Майдану: заочно арештовано екс-заступника голови СБУ

Справи Майдану. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n136922-spravy-maydanu-kolyshnomu-pershomu-zastupnyku-golovy-sbu-sud-zaochno-obrav-zapobijnyy-zahid.html

Ракурс

Справи Майдану часто слухаються у судах заочно, тому що більшість підозрюваних переховуються від українського правосуддя на території інших держав. Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у виді утримання під вартою для колишнього першого заступника глави Служби безпеки України.

Колишній правоохоронець підозрюється у причетності до організації особливо тяжких злочинів, які були спрямовані проти мітингувальників у лютому 2014 року, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Обрання запобіжного заходу навіть заочно дозволяє прокурорам почати процедуру досудового розслідування і навіть заочного засудження підозрюваного. Крім того, рішення суду дозволяє розпочати процедуру екстрадиції підозрюваного до України.

Наразі колишній чиновник ховається від суду в іншій країні і його оголошено у розшук.

У рамках даного кримінального провадження розслідується протиправні дії колишнього президента Віктора Януковича, а також колишніх керівників правоохоронних органів, які були спрямовані на протидію мирним протестам громадян у лютому 2014 року.

Як раніше писав «Ракурс», колишньому начальнику відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві оголошено підозру. Колишнього правоохоронця підозрюють у незаконному перешкоджанні проведенню 30 листопада 2013 року мирних зібрань громадян на Майдані Незалежності в Києві.