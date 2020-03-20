Справи Майдану: колишньому начальнику підрозділу МВС оголошено підозру

Майдан. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n135539-spravy-maydanu-kolyshnomu-nachalnyku-pidrozdilu-mvs-ogolosheno-pidozru.html

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Справи Майдану розслідуються шостий рік, але тільки зараз оголошено про підозру колишньому начальнику відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві. Його підозрюють у незаконному перешкоджанні проведенню 30 листопада 2013 року мирних зібрань громадян на Майдані Незалежності в Києві.

Слідство встановило, що 30 листопада 2013 року колишній начальник підрозділу МВС, який був заступником керівника нарядів на Майдані Незалежності, з метою виконання злочинного наказу організував і забезпечив незаконний розгін мирного зібрання громадян, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

В результаті співробітники «Беркуту» і військовослужбовці внутрішніх військ МВС України витіснили близько 300 учасників зборів біля Монумента Незалежності і пам’ятника засновникам Києва за межі площі.

У разі доведення провини, колишньому начальнику підрозділу МВС загрожують виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.