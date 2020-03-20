Дела Майдана: бывшему начальнику подразделения МВД объявлено подозрение

Майдан. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n135539-dela-maydana-byvshemu-nachalniku-podrazdeleniya-mvd-obyavleno-podozrenie.html

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Дела Майдана расследуются шестой год, но только сейчас объявлено о подозрении бывшему начальнику отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности Главного управления Министерства внутренних дел Украины в городе Киеве. Его подозревают в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года мирных собраний граждан на Майдане Независимости в Киеве.

Следствие установило, что 30 ноября 2013 года бывший начальник подразделения МВД, который являлся заместителем руководителя нарядов на Майдане Независимости, с целью выполнения преступного приказа организовал и обеспечил незаконный разгон мирного собрания граждан, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В результате сотрудники «Беркута» и военнослужащие внутренних войск МВД Украины вытеснили около 300 участников собрания возле Монумента Независимости и памятника основателям Киева за пределы площади.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозят исправительные работы сроком до двух лет или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.