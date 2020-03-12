Правоохранители задержала похитителя майдановцев. Фото: politeka.net

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Государственное бюро расследований совместно с СБУ 12 марта задержало еще одного похитителя активистов Евромайдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко.

Еще 27 февраля жителю Белой Церкви сообщили о подозрении в участии в преступной организации (ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины) и незаконном лишении свободы и похищении человека (ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемого задержали, поскольку он самостоятельно не явился на вызов. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГБР.

Правоохранители установили, что подозреваемый входил в группу девяти так называемых титушек, которые занимались похищением пыток на участников Майдана и препятствовали мирным акциям протеста. Эта группа лиц 21 января 2014 года около 4.00 похитила из Александровской клинической больницы столицы активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. После этого пострадавшие подверглись пыткам, а Юрий Вербицкий в результате травм и переохлаждения скончался.

Напомним, 10 марта правоохранители задержали Сергея Мысывого, который может быть причастен к похищению Игоря Луценко и Юрия Вербицкого из Александровской больницы в ночь на 21 января 2014 года, а также убийству Вербицкого.

Похититель активистов Евромайдана скрывался за границей и сменил имя. Ему инкриминируются п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство заложника или похищенного человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.