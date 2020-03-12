Нацплатформа примирения: трансляция мероприятия Сивохи

https://racurs.ua/n135036-sivoho-vnezapno-predstavlyaet-nacplatformu-primireniya-translyaciya.html

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Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо сегодня презентует проект «Национальная платформа примирения и единства».

Его должны были представлять обществу в середине февраля, но тогда эта акция сорвалась из-за обострения на фронте.

Во вторник Сивохо снова анонсировал презентацию Национальной платформы примирения и единства. Он заявил, что платформа будет координировать общественные организации и содействовать диалогу с «той стороной».

Мы собираемся устраивать площадки для начала, скажем так, по интересам, по профессиям — медики с медиками, бизнесмены с бизнесменами, студенты со студентами. Мы будем на этих диалоговых площадках вырабатывать общее мнение, — сказал Сивохо.

Ранее презентация была запланирована на 19 февраля, но ее отложили из-за очередного обострения на фронте.