Нацплатформа примирення: трансляція заходу Сивохи

https://racurs.ua/ua/n135036-syvoho-raptovo-prezentuie-nacplatformu-prymyrennya-translyaciya.html

Ракурс

Радник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Сергій Сивохо сьогодні презентує проект «Національна платформа примирення і єдності».

Його мали представляти суспільству в середину лютого, але тоді ця акція зірвалася через загострення на фронті.

У вівторок Сивохо знову анонсував презентацію Національної платформи примирення і єдності. Він заявив, що платформа буде координувати громадські організації і сприяти діалогу з «тією стороною».

Ми збираємося влаштовувати майданчики для початку, скажімо так, за інтересами, за професіями — медики з медиками, бізнесмени з бізнесменами, студенти зі студентами. Ми будемо на цих діалогових майданчиках виробляти спільну думку, — сказав Сивохо.

Раніше презентація була запланована на 19 лютого, але її відтермінували через чергове загострення на фронті.