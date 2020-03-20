В результаті російської агресії з початку року загинув 41 військовослужбовець, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n135538-viyna-na-donbasi-z-pochatku-roku-zagynuv-vje-41-viyskovoslujbovec-ofis-genprokurora.html

Ракурс

На Донбасі в результаті російської агресії з початку року загинув 41 український військовослужбовець, ще 182 були поранені.

За відповідний період 2019 року загинули 34 військовослужбовці, ще 222 були поранені. Усі кримінальні провадження щодо поранень та загибелі військовослужбовців перебувають під контролем Офісу генпрокурора. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, нещодавно на Донбасі куля снайпера бойовиків убила українського військовослужбовця на позиціях сил операції Об'єднаних сил біля міста Попасна.

19 березня прокуратура Луганської області зареєструвала відповідне кримінальне провадження за ст. 258 ч. 3 Кримінального кодексу (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). За цей злочин українське законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років чи довічного позбавлення волі.

Досудове розслідування за цим фактом здійснює СБУ.

Нагадаємо, минулого тижня внаслідок порушень російсько-окупаційними військами режиму припинення вогню за добу загинули троє українських військових, ще дев’ятеро дістали поранення та бойові ураження.