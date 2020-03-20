В результате российской агрессии с начала года погиб 41 военнослужащий, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/n135538-voyna-na-donbasse-s-nachala-goda-pogib-uje-41-voennoslujaschiy-ofis-genprokurora.html

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На Донбасс в результате российской агрессии с начала года погиб 41 украинский военнослужащий, еще 182 были ранены.

За соответствующий период 2019 года погибли 34 военнослужащие, еще 222 были ранены. Все уголовные производства относительно ранений и гибели военнослужащих находятся под контролем Офиса генпрокурора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, недавно на Донбассе пуля снайпера боевиков убила украинского военнослужащего на позициях сил операции Объединенных сил у города Попасная.

19 марта прокуратура Луганской области зарегистрировала соответствующее уголовное производство по ст. 258 ч. 3 Уголовного кодекса (террористический акт, повлекший гибель человека). За это преступление украинское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Досудебное расследование по этому факту осуществляет СБУ.

На прошлой неделе в результате нарушений российско-оккупационными войсками режима прекращения огня за сутки погибли трое украинских военных, еще девять получили ранения и боевые поражения.