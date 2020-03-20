«Ігри нескорених». Фото: UA|TV

https://racurs.ua/ua/n135520-invictus-games-perenosyat-na-rik-cherez-koronavirus-prync-garri-zapysav-videozvernennya.html

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Пандемія коронавірусу в Європі стала причиною скасування багатьох спортивних змагань. Так, онук британської королеви Єлизавети II принц Гаррі записав відеозвернення про перенесення на наступний рік «Ігор нескорених», в яких беруть участь поранені ветерани війни з усіх куточків світу.

Гаррі пояснив це рішення пандемією COVID-19 і зазначив, що ухвалити його було дуже складно. Відео опубліковано на каналі Invictus Games Foundation у YouTube.

Британець пояснив, що пошуки безпечного рішення тривали кілька тижнів. Зрештою команда організаторів дійшла висновку, що скасування нового сезону «Ігор нескорених» є найбезпечнішим варіантом, аби запобігти зараженню як учасників, так і для глядачів змагань.

Натомість герцог Сассекський закликає шукати позитив навіть у цій ситуації, адже тепер в учасників змагань є ще 12 місяців для більш ефективної фізичної та моральної підготовки.

Гаррі закликав берегти своє здоров’я, дочекатися наступного сезону ігор і попросив вибачення у глядачів та учасників.

«Ігри нескорених» — це міжнародні змагання серед військових, котрі зазнали тяжких бойових травм, вони проходять у паралімпійському стилі. Перші змагання відбулися в 2014 році, Україна отримала право брати в них участь у 2017 році на турнірах у Канаді як союзник НАТО та країна, котра зазнала військової інтервенції з боку Росії.

Новий етап «Ігор нескорених» був запланований на 2020 рік, він мав тривати з 9 по 16 травня в Гаазі у Нідерландах.