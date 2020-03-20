Закон про освіту оскаржили в КСУ. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n135536-shufrych-ta-pivsotni-nardepiv-oskarjyly-v-ksu-novyy-zakon-pro-povnu-zagalnu-serednu-osvitu.html

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Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 року оскаржили 56 депутатів Верховної Ради на чолі з Василем Німченком і Нестором Шуфричем.

До Конституційного суду України 19 березня надійшло подання від нардепів щодо відповідності Конституції України окремих положень закону № 463-ІХ. Парламентарі вважають, що оспорюваний закон не відповідає низці статей Конституції та не узгоджується з нормами міжнародного права. Про це повідомляється на сайті КСУ.

У тексті подання, з яким можна ознайомитись тут, зазначається, що претензія нардепів стосується мовних моделей навчання для національних меншин. На думку парламентарів, закон протиправно звужує існуючі права на навчання рідною мовою.

Депутати наголошують, що в законі прописані дискримінаційні переваги за мовною ознакою або етнічним походженням, оскільки корінні народи мають право навчатися рідною мовою всі 12 класів, а національні меншини — тільки в початкових класах.

Нагадаємо, 18 березня набув чинності закон «Про повну загальну середню освіту», покликаний забезпечити законодавче підґрунтя для реформування цієї сфери в України.