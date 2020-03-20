Закон об образовании обжаловали в КСУ. Фото: 112 Украина

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Закон Украины «О среднем образовании» от 16 января 2020 года обжаловали 56 депутатов Верховной Рады во главе с Василием Нимченко и Нестором Шуфричем.

В Конституционный суд Украины 19 марта поступило представление от нардепов о соответствии Конституции Украины отдельных положений закона № 463-ІХ. Парламентарии считают, что оспариваемый закон не соответствует ряду статей Конституции и не согласуется с нормами международного права. Об этом сообщается на сайте КСУ.

В тексте представления, с которым можно ознакомиться здесь, указывается, что претензия нардепов касается языковых моделей обучения для национальных меньшинств. По мнению парламентариев, закон противоправно сужает существующие права на обучение на родном языке.

Депутаты отмечают, что в законе прописаны дискриминационные преимущества по языковому признаку или этническому происхождению, поскольку коренные народы имеют право учиться на родном языке все 12 классов, а национальные меньшинства — только в начальных классах.

Напомним, 18 марта вступил в силу закон «О среднем образовании», призванный обеспечить законодательную основу для реформирования этой сферы в Украине.