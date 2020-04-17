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Ракурс
Дела Майдана. Фото: Корреспондент

Дела Майдана: заочно арестован экс-заместитель главы СБУ

17 апр 2020, 17:44
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Дела Майдана часто слушаются в судах заочно, потому что большинство подозреваемых скрываются от украинского правосудия на территории других государств. Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины.

Бывший правоохранитель подозревается в причастности к организации особо тяжких преступлений, которые были направлены против митингующих в феврале 2014 года, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Избрание меры пресечения даже заочно позволяет прокурорам начать процедуру досудебного расследования и даже заочного осуждения подозреваемого. Кроме того, решение суда разрешает начать процедуру экстрадиции подозреваемого в Украину.

В настоящее время бывший чиновник скрывается от суда в другой стране и объявлен в розыск.


В рамках данного уголовного производства расследуется противоправные действия бывшего президента Виктора Януковича, а также бывших руководителей правоохранительных органов, которые были направлены на противодействие мирным протестам граждан в феврале 2014 года.

Как ранее писал «Ракурс», бывшему начальнику отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности Главного управления Министерства внутренних дел Украины в городе Киеве объявлено подозрение. Бывшего правоохранителя подозревают в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года мирных собраний граждан на Майдане Независимости в Киеве.

Источник: Ракурс


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