Дела Майдана: заочно арестован экс-заместитель главы СБУ

Дела Майдана. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n136922-dela-maydana-zaochno-arestovan-eks-zamestitel-glavy-sbu.html

Ракурс

Дела Майдана часто слушаются в судах заочно, потому что большинство подозреваемых скрываются от украинского правосудия на территории других государств. Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины.

Бывший правоохранитель подозревается в причастности к организации особо тяжких преступлений, которые были направлены против митингующих в феврале 2014 года, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Избрание меры пресечения даже заочно позволяет прокурорам начать процедуру досудебного расследования и даже заочного осуждения подозреваемого. Кроме того, решение суда разрешает начать процедуру экстрадиции подозреваемого в Украину.

В настоящее время бывший чиновник скрывается от суда в другой стране и объявлен в розыск.

В рамках данного уголовного производства расследуется противоправные действия бывшего президента Виктора Януковича, а также бывших руководителей правоохранительных органов, которые были направлены на противодействие мирным протестам граждан в феврале 2014 года.

Как ранее писал «Ракурс», бывшему начальнику отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности Главного управления Министерства внутренних дел Украины в городе Киеве объявлено подозрение. Бывшего правоохранителя подозревают в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года мирных собраний граждан на Майдане Независимости в Киеве.