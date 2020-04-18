Королева Елизавета II отказалась от салюта в день рождения, фото — Инстаграм Theroyalfamily

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Ракурс

Королева Елизавета II впервые отметит день рождения без салюта. Монарх считает неуместным праздничный салют во время пандемии коронавируса.

За 68 лет правления Елизаветы II он никогда раньше не отменялся, но в этом году 21 апреля королева Великобритании попросила отменить торжественный пушечный салют в честь своего 94-го дня рождения.

BBC со ссылкой на правительственного чиновника в Букингемском дворце сообщает, что в этом году из-за пандемии королева ограничится символическим празднованием в кругу семьи.

Торжественный салют Елизавета II считает неуместным жестом на фоне трагических событий, рассказали собеседники. Королева также выложит традиционный пост в социальных сетях по случаю своего дня рождения.

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. Традиционно день рождения монарха отмечается во вторую субботу июня и считается национальным праздником, который сопровождается торжественными мероприятиями.

По состоянию на утро 18 апреля в стране инфицировались 114 тыс. человек, умерли от COVID-19 15,6 тыс. британцев.