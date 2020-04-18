19 квітня свято: в Україні відзначають православний Великдень, фото — destinations.com.ua

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Великдень у 2020 році припадає на 19 квітня. Це найголовніше свято у православних християн.

Цим святом закінчується Великий піст, який триває 48 днів. Великдень символізує воскресіння Ісуса Христа, який загинув, аби врятувати людство від великих бід.

Великдень є так званим перехідним святом, а тому й відзначають його щороку в інший день, проте тільки в межах з 4 квітня до 8 травня. Від того, коли відзначатиметься Великдень також залежать такі церковні свята, як Вознесіння і Трійця.

У неділю, 19 квітня, українці будуть славити Ісуса Христа, який помер за нас і воскрес на третій день після розп’яття. У це свято заведено радіти, веселитися, але все ж знати міру.

Головною традицією Воскресіння Христового є відвідування святкової літургії у храмі, де потрібно освятити пасхальний кошик. Але цього року свято варто провести вдома через карантин — в церкву і в гості краще не ходити. Нагадаємо, Кабінет міністрів на час карантину в Україні заборонив усі масові святкування. Також заборонені святкування Великодня 19 квітня (православні) і 12 квітня (католики).

Свято Великодня має ряд заборон, яких важливо дотримуватися. На Великдень не можна шити, прибирати, прати, працювати в саду або городі. Якщо ж це ваша робота, і вам не вдалося взяти вихідний, то церква дозволяє трудитися.

Після заходу сонця з 18 на 19 квітня не можна викидати сміття, вважається, що можна викинути удачу. У день Великодня не можна сваритися, брехати, лихословити, засуджувати кого-небудь.

Крім того, 19 квітня у світі відзначають День власників домашніх тварин.

У 1783 році у цей день указом Катерини II Крим приєднаний до Росії. Автор тексту князь Потьомкін отримав титул Таврійського.

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19 квітня 2005 року Бенедикт XVI став 265-м Папою Римським, а у 2000 році у Центральній Румунії відкрили найбільше в Європі родовище золота.