Благодатний вогонь в Україну привезли чартером УПЦ МП, фото — EPA

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Благодатний вогонь привезли в Україну представники Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Делегацію з Києва очолював єпископ Віктор Коцаба і єпископ Переяслав-Хмельницький Діонісій.

Центр інформації УПЦ МП розповів, що після сходження вогню в Єрусалимі лампадку з ним передали делегації УПЦ МП в аеропорту Тель-Авіва.

З аеропорта «Бориспіль» Благодатний вогонь привезли у Свято-Воскресенський храм у Києві, звідки його розвезуть по всім єпархіям УПЦ МП. Вхід у храм обмежено, за дотриманням карантину там стежить поліція Києва і Нацгвардія.

Учора у Православній церкві України повідомляли, що вочевидь відмовляться від привезення вогню в Україну, оскільки для цього треба було винаймати чартер. Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній розповідав журналістам, що гроші, які довелося б витратити на літак, краще використати для закупівлі медикаментів чи засобів захисту для лікарів.

Благодатний вогонь зійшов в Єрусалимі вдень 18 квітня. Завтра, 19 квітня, православні християни святкуватимуть Великдень.

Тим часом у Дніпрі відкрили справу через порушення карантину у Свято-Троїцькому кафедральному соборі УПЦ МП. Вчора увечері громадяни повідомили про скупчення великої кількості людей в храмі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) КК України.

Місцевий житель Олег Чистопольцев вів пряму трансляцію з храму і помітив скупчення приблизно 80 людей у соборі. Під час зйомки чоловіка виштовхали з церкви і погрожували розбити телефон.