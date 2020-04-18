Doodle Google: Гугл поблагодарил всех, кто помогает бороться с коронавирусом, фото — Google

https://racurs.ua/n136958-gugl-posvyatil-novyy-doodle-vsem-kto-pomogaet-borotsya-s-koronavirusom-foto.html

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Google (Гугл) выпустил новый doodle (дудл), в котором поблагодарил тех, кто работает во время пандемии COVID-19.

Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусной болезнью, — подписал Google свой дудл, который стал заключительным в серии веселых заставок на эту тему.

На фоне пандемии коронавируса Google с начала апреля опубликовал 12 doodles, в которых ежедневно высказывал благодарность тем людям, которые находятся на «передовой» и в зоне риска поражения во время борьбы с COVID-19.

В сегодняшнем дудл первая буква «G» в логотипе компании поочередно посылает сердце дворникам, работникам сельского хозяйства, продавцам, сотрудникам экстренных служб, коммунальных служб, врачам, медсестрам, ученым, работникам служб доставки, упаковщикам и курьерам, ученым.

Сердце — своеобразная благодарность поискового гиганта Google всем, кто продолжают работать во время всемирного карантина.