Гугл посвятил новый doodle всем, кто помогает бороться с коронавирусом (ФОТО)https://racurs.ua/n136958-gugl-posvyatil-novyy-doodle-vsem-kto-pomogaet-borotsya-s-koronavirusom-foto.htmlРакурс
Google (Гугл) выпустил новый doodle (дудл), в котором поблагодарил тех, кто работает во время пандемии COVID-19.
Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусной болезнью, — подписал Google свой дудл, который стал заключительным в серии веселых заставок на эту тему.
На фоне пандемии коронавируса Google с начала апреля опубликовал 12 doodles, в которых ежедневно высказывал благодарность тем людям, которые находятся на «передовой» и в зоне риска поражения во время борьбы с COVID-19.
В сегодняшнем дудл первая буква «G» в логотипе компании поочередно посылает сердце дворникам, работникам сельского хозяйства, продавцам, сотрудникам экстренных служб, коммунальных служб, врачам, медсестрам, ученым, работникам служб доставки, упаковщикам и курьерам, ученым.
Сердце — своеобразная благодарность поискового гиганта Google всем, кто продолжают работать во время всемирного карантина.
Всем, кто помогает бороться с коронавирусной болезнью, благодарит компания Google. Поскольку COVID-19 продолжает влиять на сообщество по всему миру, люди объединяются, чтобы помогать друг другу сейчас больше, чем когда-либо. Мы запускаем серию Doodle, — говорилось в сообщении компании в начале публикации серии «коронавирусных» дудлов.