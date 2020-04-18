Гугл присвятив новий doodle усім, хто допомагає боротися з коронавірусом, фото — Google

https://racurs.ua/ua/n136958-gugl-prysvyatyv-novyy-doodle-usim-hto-dopomagaie-borotysya-z-koronavirusom-foto.html

Ракурс

Google (Гугл) випустив новий doodle (дудл), у якому подякував тим, хто працює під час пандемії COVID-19.

Дякуємо всім, хто допомагає боротися з коронавірусною хворобою, — підписав Google свій дудл, який став заключним у серії веселих заставок на цю тему.

На тлі пандемії коронавірусу Google з початку квітня опублікував 12 doodles, у яких щодня висловлював подяку тим людям, які перебувають на «передовій» і в зоні ризику ураження під час боротьби з COVID-19.

У сьогоднішньому дудл перша буква «G» в логотипі компанії почергово посилає серце двірникам, працівникам сільського господарства, продуктових магазинів, екстрених служб, комунальних служб, лікарям, медсестрам, вченим, працівникам служб доставки, пакувальникам і кур'єрам, науковцям.

Серце — своєрідна подяка пошукового гіганта Google всім, хто продовжує працювати під час всесвітнього карантину.