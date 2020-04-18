Гугл присвятив новий doodle усім, хто допомагає боротися з коронавірусом (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n136958-gugl-prysvyatyv-novyy-doodle-usim-hto-dopomagaie-borotysya-z-koronavirusom-foto.htmlРакурс
Google (Гугл) випустив новий doodle (дудл), у якому подякував тим, хто працює під час пандемії COVID-19.
Дякуємо всім, хто допомагає боротися з коронавірусною хворобою, — підписав Google свій дудл, який став заключним у серії веселих заставок на цю тему.
На тлі пандемії коронавірусу Google з початку квітня опублікував 12 doodles, у яких щодня висловлював подяку тим людям, які перебувають на «передовій» і в зоні ризику ураження під час боротьби з COVID-19.
У сьогоднішньому дудл перша буква «G» в логотипі компанії почергово посилає серце двірникам, працівникам сільського господарства, продуктових магазинів, екстрених служб, комунальних служб, лікарям, медсестрам, вченим, працівникам служб доставки, пакувальникам і кур'єрам, науковцям.
Серце — своєрідна подяка пошукового гіганта Google всім, хто продовжує працювати під час всесвітнього карантину.
Всім, хто допомагає боротися з коронавірусною хворобою, дякує компанія Google. Оскільки COVID-19 продовжує впливати на спільноту по всьому світу, люди об'єднуються, щоб допомагати одне одному зараз більше, ніж будь-коли. Ми запускаємо серію Doodle, щоб дізнатися і вшанувати багатьох з них, — йшлося в повідомленні компанії на початку публікації серії «коронавірусних» дудлів.