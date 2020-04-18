В Турции 107-летняя бабушка за неделю победила коронавирус, фото — Туапсе

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Ракурс

Коронавирус не преодолел 107-летнюю бабушку в Турции. Женщина за неделю победила болезнь и стала одной из старейших пациенток в мире, которым это удалось.

Хавахан Карадениз, по мнению врачей, смогла так быстро побороть опасный недуг благодаря сильной иммунной системе, сообщает Anadolu.

Карадениз привезли в научно-исследовательскую клинику Стамбула 7 апреля с сильным кашлем и высокой температурой. Проведенный тест на COVID-19 показал положительный результат, но уже через неделю женщина выздоровела. Ее выписали из больницы и сейчас она находится на 14-дневном карантине дома.

Врачи выяснили, что в течение жизни женщина не перенесла ни одной операции и у нее отличная память. У Карадениз четверо детей, 11 внуков и 15 правнуков. При этом один из внуков скоро станет дедушкой.

Отметим, что Карадениз не единственная, кто сумел побороть коронавирус в таком почтенном возрасте. Аналогичные случаи излечения столь пожилых пациентов ранее отмечались в Испании, Великобритании и Нидерландах.

Выздоровел и житель американского штата Орегон, американский ветеран Второй мировой войны Билл Лапсчис, которому незадолго до инфицирования исполнилось 104 года. В Великобритании от коронавируса спасли Конни Титчен, которой в этом году исполнилось 106 лет.