Новини світу: у Туреччині 107-річна бабуся за тиждень перемогла коронавірус, фото — Туапсе

https://racurs.ua/ua/n136957-u-turechchyni-107-richna-babusya-za-tyjden-peremogla-koronavirus.html

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Коронавірус не подолав 107-річну бабусю у Туреччині. Жінка за тиждень перемогла хворобу і стала однією з найстаріших пацієнток у світі, яким це вдалося.

Хавахан Караденіз, на думку лікарів, змогла так швидко побороти небезпечну недугу завдяки сильній імунній системі, повідомляє Anadolu.

Караденіз привезли в науково-дослідницьку клініку Стамбула 7 квітня з сильним кашлем і високою температурою. Проведений тест на COVID-19 показав позитивний результат, але вже через тиждень жінка одужала. Її виписали з лікарні і зараз вона перебуває на 14-денному карантині вдома.

Лікарі з’ясували, що впродовж життя жінка не перенесла жодної операції і у неї відмінна пам’ять. В Караденіз четверо дітей, 11 онуків і 15 правнуків. При цьому один з онуків незабаром стане дідусем.

Відзначимо, що Караденіз не єдина, хто зумів побороти коронавірус в такому поважному віці. Аналогічні випадки лікування настільки літніх пацієнтів раніше відзначалися в Іспанії, Великій Британії і Нідерландах.

Одужав і житель американського штату Орегон, американський ветеран Другої світової війни Білл Лапсчіс, якому незадовго до інфікування виповнилося 104 роки. У Великій Британії від коронавірусу врятували Конні Тітчен, якій цього року виповнилося 106 років.