Благодатний вогонь. Фото: Фома

https://racurs.ua/ua/n136977-blagodatnyy-vogon-iz-ierusalymu-otrymala-pravoslavna-cerkva-ukrayiny-foto.html

Ракурс

Благодатний вогонь із Єрусалиму отримала сьогодні Православна церква України. Зустрів Благодатний вогонь у Києво-Видубицькому Михайлівському монастирі митрополит Київський і всієї України Єпіфаній.

Благодатний вогонь був доставлений до Україну за сприяння авіакомпанії МАУ і посольства України в Ізраїлі, повідомляє прес-служба ПЦУ.

Амфора з Благодатним вогнем була доставлена ​​літаком із Тель-Авіва до Києва сьогодні у першій половині дня.

У зв’язку з карантинними обмеженнями, введеними в Україні через поширення коронавірусної інфекції, Благодатний вогонь парафіянам роздаватися не буде.

Як раніше писав «Ракурс», Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі вчора, 18 квітня, у Храмі Воскресіння. Дана церемонія символізує воскресіння Ісуса Христа. Цього року дана церемонія проходила без присутності паломників.