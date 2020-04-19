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Ракурс
Благодатний вогонь. Фото: Фома

Благодатний вогонь із Єрусалиму отримала Православна церква України (ФОТО)

19 кві 2020, 16:54
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Благодатний вогонь із Єрусалиму отримала сьогодні Православна церква України. Зустрів Благодатний вогонь у Києво-Видубицькому Михайлівському монастирі митрополит Київський і всієї України Єпіфаній.

Благодатний вогонь був доставлений до Україну за сприяння авіакомпанії МАУ і посольства України в Ізраїлі, повідомляє прес-служба ПЦУ.

Благодатний вогонь із Єрусалиму отримала Православна церква України. Фото: ПЦУАмфора з Благодатним вогнем була доставлена ​​літаком із Тель-Авіва до Києва сьогодні у першій половині дня.

Благодатний вогонь із Єрусалиму отримала Православна церква України. Фото: ПЦУ

У зв’язку з карантинними обмеженнями, введеними в Україні через поширення коронавірусної інфекції, Благодатний вогонь парафіянам роздаватися не буде.



Благодатний вогонь із Єрусалиму отримала Православна церква України. Фото: ПЦУ

Благодатний вогонь із Єрусалиму отримала Православна церква України. Фото: ПЦУЯк раніше писав «Ракурс», Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі вчора, 18 квітня, у Храмі Воскресіння. Дана церемонія символізує воскресіння Ісуса Христа. Цього року дана церемонія проходила без присутності паломників.

Джерело: Ракурс


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