Благодатний вогонь із Єрусалиму отримала Православна церква України (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n136977-blagodatnyy-vogon-iz-ierusalymu-otrymala-pravoslavna-cerkva-ukrayiny-foto.htmlРакурс
Благодатний вогонь із Єрусалиму отримала сьогодні Православна церква України. Зустрів Благодатний вогонь у Києво-Видубицькому Михайлівському монастирі митрополит Київський і всієї України Єпіфаній.
Благодатний вогонь був доставлений до Україну за сприяння авіакомпанії МАУ і посольства України в Ізраїлі, повідомляє прес-служба ПЦУ.
Амфора з Благодатним вогнем була доставлена літаком із Тель-Авіва до Києва сьогодні у першій половині дня.
У зв’язку з карантинними обмеженнями, введеними в Україні через поширення коронавірусної інфекції, Благодатний вогонь парафіянам роздаватися не буде.
Як раніше писав «Ракурс», Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі вчора, 18 квітня, у Храмі Воскресіння. Дана церемонія символізує воскресіння Ісуса Христа. Цього року дана церемонія проходила без присутності паломників.