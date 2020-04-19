Благодатный огонь. Фото: Фома

https://racurs.ua/n136977-blagodatnyy-ogon-iz-ierusalima-poluchila-pravoslavnaya-cerkov-ukrainy-foto.html

Ракурс

Благодатный огонь из Иерусалима получила сегодня Православная церковь Украины. Встретил Благодатный огонь в Киево-Выдубицком Михайловском монастыре митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Благодатный огонь был доставлен в Украину при содействии авиакомпании МАУ и посольства Украины в Израиле, сообщает пресс-служба ПЦУ.

Амфора с Благодатным огнем была доставлена самолетом из Тель-Авива в Киев сегодня в первой половине дня.

В связи с карантинными ограничениями, введенными в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции, Благодатный огонь прихожанам раздаваться не будет.

Как ранее писал «Ракурс», Благодатный огонь сошел в Иерусалиме вчера, 18 апреля, в Храме Воскресения. Данная церемония символизирует воскрешение Иисуса Христа. В этом году данная церемония проходила без присутствия паломников.