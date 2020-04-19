У Зеленського побоюються спалаху коронавірусу в Святогірську. Фото: Ракурс

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Ракурс

У Донецькій області на Великдень зафіксовані численні порушення правил карантину. Так у Святогірську були масові порушення карантинних заходів у церкві і в Офісі президента побоюються, що через тиждень у місті можливий спалах коронавірусу.

Про такі побоюваннях повідомила у своєму Facebook прес-секретар президента України Юлія Мендель.

Мендель заявила, що у Святогірську всередині будівлі церкви перебували одночасно понад 300 громадян. При цьому віруючі були без масок і навіть не намагалися дотримуватися рекомендованої дистанції.

На думку Мендель, така зневага карантинних правил може спровокувати через тиждень спалах коронавірусу в місті. Також прес-секретар президента зазначила, що порушення обмежувальних заходів спостерігалися і в інших регіонах.

Нехтування карантинних правил на Великдень може негативно вплинути на динаміку поширення коронавірусу, а також стати причиною продовження карантину.

Як раніше писав «Ракурс», під час пасхального богослужіння у Свято-Успенській Святогірській лаврі грубо порушувалися вимоги карантину. Священики навіть не намагалися зупинити наплив віруючих до церкви. Люди у храмі перебували без масок і рукавичок, а також не дотримувалися дистанції.