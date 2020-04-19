Китай отрицает версию искусственного создания коронавируса. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n136981-kitay-otricaet-versiu-iskusstvennogo-sozdaniya-koronavirusa-v-laboratorii-uhanya.html

Ракурс

Китай отреагировал на появление в США версии об искусственном создании коронавируса в лаборатории Уханьского института вирусологии. В институте считают, что ученые в Китае еще не достигли того уровня знаний, чтобы синтезировать в лабораторных условиях подобный вирус.

Об этом заявил глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин, пишет CGTN.

По мнению Чжимина, нет никаких свидетельств, которые подтверждают искусственное происхождение вируса SARS-CoV-2. Он также добавил, что человечество пока не обладает технологиями, которые бы позволили создать столь сложный вирус.

Кроме того, ученый уверен, что коронавирус не смог бы «вырваться» из лаборатории, потому что сотрудники строго соблюдали регламент обращения с образцами.

Как ранее писал «Ракурс», издание Fox News в недавней статье сообщило, что в лаборатории Уханьского института вирусологии проводились опасные эксперименты с коронавирусом, а подопытными ученых были летучие мыши. Издание утверждает, что «нулевым пациентом», заразившимся коронавирусом, был сотрудник именно этой лаборатории, а затем коронавирус распространился в Ухане.