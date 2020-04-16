Коронавирус. Фото: Весь Харьков

https://racurs.ua/n136834-koronavirus-covid-19-mog-rasprostranitsya-iz-laboratorii-instituta-virusologii-uhanya-gde.html

Ракурс

Коронавирус, вероятно, был создан искусственно в результате экспериментов, которые проводились в лаборатории Института вирусологии Уханя.

«Нулевым пациентом», заразившимся коронавирусом, был один из сотрудников лаборатории. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает Fox News.

По информации источников, коронавирус создавался не в качестве биологического оружия. Китай пытался продемонстрировать, что он не уступает США в сфере выявления и противодействия вирусам.

Китайские власти отрицают данную информацию. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь во время сегодняшнего брифинга заявил, что информация о «нулевом пациенте» с коронавирусом в лаборатории Уханя не подкреплена доказательствами, а версия об искусственном создании коронавируса безосновательна.

Источники же утверждают, что первоначально коронавирусом от летучей мыши заразился сотрудник лаборатории. Затем коронавирус распространился среди населения Уханя.

СМИ ссылаются на секретные документы, в которых якобы подробно описываются лабораторные эксперименты и попытки китайских вирусологов по сдерживанию распространения коронавируса.

Также отмечается, что на рыбном рынке Уханя, который называют источником распространения коронавируса, никогда не продавались летучие мыши. По мнению СМИ, правительство Китая пыталось отвести подозрения от лаборатории, когда заявило, что коронавирус впервые был зафиксирован на рыбном рынке Уханя.

Еще в январе 2018 года сотрудники посольства США предупреждали о недостаточной безопасности в лаборатории Института вирусологии Уханя и передавали информацию о проведении опасных экспериментах по исследованию коронавируса у летучих мышей.

Министр обороны США заявил, что Китай сегодня скрывает информацию об истории возникновения коронавируса и даже рекомендовал надавить на китайское правительство для получения необходимых сведений.

Госсекретарь Майк Помпео во время выступления в среду заявил, что США знают, что коронавирус возник в Ухане и Институт вирусологии находится всего в нескольких километрах от рыбного рынка. Помпео добавил, что США приложит максимум усилий, чтобы выяснить настоящие причины возникновения пандемии коронавируса.

Как ранее писал «Ракурс», ученые считают, что Китай упустил шесть важных дней, когда можно было бы остановить эпидемию коронавируса на начальной стадии. Несколько китайских медиков, которые пытались предупредить об опасности, были наказы за распространение слухов.