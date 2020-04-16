Коронавірус. Фото: Весь Харків

https://racurs.ua/ua/n136834-koronavirus-covid-19-mig-poshyrytysya-iz-laboratoriyi-instytutu-virusologiyi-uhanya-de-zarazyvsya.html

Ракурс

Коронавірус, ймовірно, був створений штучно в результаті експериментів, які проводилися в лабораторії Інституту вірусології Уханя.

«Нульовим пацієнтом», що заразився коронавірусом був один із співробітників лабораторії. Про це, посилаючись на власні джерела, повідомляє Fox News.

За інформацією джерел, коронавірус створювався не в якості біологічної зброї. Китай намагався продемонструвати, що він не поступається США у сфері виявлення та протидії вірусам.

Китайська влада заперечує цю інформацію. Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь під час сьогоднішнього брифінгу заявив, що інформація про «нульового пацієнта» з коронавірусом у лабораторії Уханя не підкріплена доказами, а версія про штучне створення коронавірусу безпідставна.

Джерела ж стверджують, що спочатку коронавірусом від кажана заразився співробітник лабораторії. Потім коронавірус поширився серед населення Уханя.

ЗМІ посилаються на секретні документи, в яких нібито докладно описуються лабораторні експерименти і спроби китайських вірусологів щодо стримування поширення коронавірусу.

Також зазначається, що на рибному ринку Уханя, який називають джерелом поширення коронавірусу, ніколи не продавалися кажани. На думку ЗМІ, уряд Китаю намагався відвести підозри від лабораторії, коли заявив, що коронавірус вперше був зафіксований на рибному ринку Уханя.

Ще у січні 2018 року співробітники посольства США попереджали про недостатню безпеку в лабораторії Інституту вірусології Уханя і передавали інформацію про проведення небезпечних експериментів із дослідження коронавірусу у кажанів.

Міністр оборони США заявив, що Китай сьогодні приховує інформацію про історію виникнення коронавірусу і навіть рекомендував натиснути на китайський уряд для отримання необхідних відомостей.

Держсекретар Майк Помпео під час виступу в середу заявив, що США знають, що коронавірус виник в Ухані і Інститут вірусології знаходиться всього в декількох кілометрах від рибного ринку. Помпео додав, що США докладе максимум зусиль, щоб з’ясувати справжні причини виникнення пандемії коронавірусу.

Як раніше писав «Ракурс», вчені вважають, що Китай втратив шість важливих днів, коли можна було б зупинити епідемію коронавірусу на початковій стадії. Кілька китайських медиків, які намагалися попередити про небезпеку, були покарані за поширення чуток.