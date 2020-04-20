Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Оккупанты в Донбассе подстрелили украинского военного. Фото: Главком

Оккупанты в Донбассе подстрелили украинского военного

20 апр 2020, 17:42
999

Война на Донбассе продолжается. Сегодня террористы и пророссийские боевики в очередной раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего был ранен украинский военный.

Военнослужащий Вооруженных сил получил пулевое ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Отмечается, что украинского бойца эвакуационной техникой оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

Обстрел был зафиксирован вблизи населенного пункта Новоалександровка. Украинские военные открыли огонь в ответ, потери оккупантов уточняются.


Добавим, что за минувшие сутки террористы на Донбассе шесть раз обстреляли позиции украинских военных, используя запрещенное вооружение. В частности обстрелы осуществлялись из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

Напомним, ранее оккупанты ранили трех бойцов ООС. Враг бил из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров