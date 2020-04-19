Боевики применили минометы на Донбассе. Фото: vchasnoua.com

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Ракурс

На Донбассе оккупанты ранили трех бойцов ООС на протяжении прошлых суток.

В субботу, 18 апреля, незаконные вооруженные формирования, подконтрольные Российской Федерации, пять раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Враг стрелял из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-центре штаба ООС в Facebook.

Оккупанты забросали минами позиции ВСУ вблизи Луганского — выпустили 11 мин. Кроме того, зафиксированы обстрелы возле Майского, Крымского, Лебединского. Вследствие агрессии три бойца получили ранения.

В ООС отметили, что открывали ответный огонь и сумели ранить по меньшей мере одного боевика.

Напомним, 14 апреля в результате вражеских обстрелов вчера два украинских бойца были ранены, один воин получил боевую травму.