Митрополит Епифаний осуществлял службу в Свято-Михайловском соборе. Фото: Прямий

https://racurs.ua/n136962-pasha-v-ukraine-stalo-izvestno-kak-proshlo-bogoslujenie-v-svyato-mihaylovskom-sobore-vo-vremya.html

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Пасхальное богослужение прошло в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

Верующие не смогли в этом году лично посетить службу, поскольку в Украине введен карантин для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Богослужение транслировали онлайн и по телевидению.

В Свято-Михайловском соборе службу провел митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Настоятель Православной церкви поздравил верующих со светлым праздником и призвал украинцев объединиться в общей молитве.

Светлое Воскресение Христово наполняет наши сердца радостью и надеждой. Мы шли к встрече этого праздника сквозь непредсказуемые испытания и ограничения и впервые много верующих встречает его не в храме, а в собственных домах. И все же — сейчас мы едины в своих стремлениях, мы окрепли благодаря взаимной поддержке и жертвенной помощи ближним, а наши души открыты навстречу Спасителю. Проведем эти часы в молитве, поблагодарите Бога за этот год в сообществе поместной Православной Церкви Украины. Света и любви каждому из вас! — говорится на странице ПЦУ в Facebook.

Пасхальная служба длилась более четырех часов и прошла без непосредственного участия прихожан.

Напомним, в этом году Пасха приходится на 19 апреля — главный праздник у православных христиан. Однако из-за пандемии коронавируса Кабинет министров запретил все массовые празднования на время карантина в Украине.