Шмыгаль назвал дату запуска метро в Украине. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n138388-shmygal-nazval-datu-zapuska-metro-v-ukraine.html

Ракурс

Карантин в Украине смягчают и уже 22 мая правительство собирается отменить еще ряд ограничений. Но одной из самых болезненных проблем крупных городов остается вопрос возможности возобновления работы метро.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил дату возобновления работы метро в Украине во время передачи «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По словам Шмыгаля, правительство готово разрешить работу метро в Украине с 25 мая. Но метро откроется лишь в городах со стабильной и контролируемой эпидемиологической ситуацией. Поэтому данный вопрос Кабмин будет решать совместно с местной властью каждого города.

Кроме того, с 25 мая планируется открыть детские сады.

Премьер-министр напомнил, что в Украине действует адаптивный карантин, поэтому в зависимости от эпидемиологической ситуации в одних городах ограничения могут смягчаться, а в других — ужесточаться.

Шмыгаль сообщил, что уже с 22 мая возобновит работу городской и пригородный транспорт, а также будет разрешено проведение спортивных соревнований. Кроме того, планируется разрешить службы в храмах, но на 10 кв. м должен находиться лишь один человек.

Также премьер-министр отметил, что в Украине откроются отели, но без работы бассейнов и ресторанов.

Как ранее писал «Ракурс», до этого Шмыгаль заявлял, что метро и межгородской пассажирский транспорт возобновят работу в Украине в середине лета.