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Пожары на Киевщине: Двух поджигателей сухостоя полиция задержала по «наводке» видео местного жителя, фото — ГСЧС

Двух поджигателей сухостоя полиция Киевщины задержала по «наводке» видео местного жителя (ФОТО)

18 апр 2020, 22:49
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Поджигателей сухой травы задержали на Киевщине. Полиция области 18 апреля вычислила двух мужчин, подозреваемых в поджоге сухостоя на берегу реки Ирпень.

Сегодня заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Фейсбук попросил идентифицировать двух неизвестных, которые умышленно подожгли сухую траву на Киевщине. Они передвигались на мопедах без номерных знаков. Геращенко утверждает, что эти мужчины намеренно подожгли сухую траву в пойме реки Ирпень.

Заместитель министра опубликовал у себя видео местного жителя, на котором тот делал замечание двум мужчинам, которые передвигались на мопедах в районе пожара.

В пресс-службе Нацполиции Киевщины утверждают, что задержали именно этих мужчин.

Двух поджигателей сухостоя задержала полиция Киевщины по «наводке» видео местного жителя, фото — Нацполиция

Двух поджигателей сухостоя задержала полиция Киевщины по «наводке» видео местного жителя, фото — ГСЧС


Информацию о поджоге внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) УК Украины.

Нарушителей, которым 28 и 29 лет, доставили в Киево-Святошинский отдел полиции. Полиция изъяла их транспортные средства. Решается вопрос об объявлении подозрения.

Источник: Ракурс


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