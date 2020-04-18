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Двох паліїв сухостою затримала поліція на Київщині за «наводкою» відео місцевого жителя, фото — ДСНС

Двох паліїв сухостою затримала поліція на Київщині за «наводкою» відео місцевого жителя (ФОТО)

18 кві 2020, 22:49
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Паліїв сухої трави затримали на Київщині. Поліція області 18 квітня вирахувала двох чоловіків, яких підозрюють у підпалі сухостою на березі річки Ірпінь.

Сьогодні заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Фейсбук попросив ідентифікувати двох невідомих, які навмисне підпалили суху траву на Київщині. Вони пересувалися на мопедах без номерних знаків. Геращенко стверджує, що ці чоловіки навмисно підпалили суху траву в заплаві річки Ірпінь.

Заступник міністра опублікував у себе відео місцевого мешканця, на якому той робив зауваження двом чоловікам, які поблизу пожежі пересувалися на мопедах.

У прес-службі Нацполіції Київщини стверджують, що затримали саме цих чоловіків.

Двох паліїв сухостою затримала поліція на Київщині за «наводкою» відео місцевого жителя, фото — Нацполіція

Двох паліїв сухостою затримала поліція на Київщині за «наводкою» відео місцевого жителя, фото — Нацполіція


Інформацію про підпал внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 245 (знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) КК України.

Порушників, яким 28 та 29 років, доправили до Києво-Святошинського відділу поліції. Поліція вилучила їхні транспортні засоби. Вирішується питання щодо оголошення підозри.

Джерело: Ракурс


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