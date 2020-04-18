Двох паліїв сухостою затримала поліція на Київщині за «наводкою» відео місцевого жителя, фото — ДСНС

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Паліїв сухої трави затримали на Київщині. Поліція області 18 квітня вирахувала двох чоловіків, яких підозрюють у підпалі сухостою на березі річки Ірпінь.

Сьогодні заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Фейсбук попросив ідентифікувати двох невідомих, які навмисне підпалили суху траву на Київщині. Вони пересувалися на мопедах без номерних знаків. Геращенко стверджує, що ці чоловіки навмисно підпалили суху траву в заплаві річки Ірпінь.

Заступник міністра опублікував у себе відео місцевого мешканця, на якому той робив зауваження двом чоловікам, які поблизу пожежі пересувалися на мопедах.

У прес-службі Нацполіції Київщини стверджують, що затримали саме цих чоловіків.

Інформацію про підпал внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 245 (знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) КК України.

Порушників, яким 28 та 29 років, доправили до Києво-Святошинського відділу поліції. Поліція вилучила їхні транспортні засоби. Вирішується питання щодо оголошення підозри.