В Минздраве рассказали, когда в Украине возобновят работу метро. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n137999-v-minzdrave-rasskazali-kogda-v-ukraine-vozobnovyat-rabotu-metro.html

Ракурс

Метро в Украине возобновит свою работу на четвертом этапе выхода страны из карантина, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время интервью «РБК-Украина».

Ляшко уточнил, что метро может возобновить свою работу лишь в том случае, когда в течение десяти дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания будет меньше пяти на область.

Если речь идет о метро, то такие эпидемиологические показатели должны быть зафиксированы в Киеве, Днепре и Харькове.

Главный санитарный врач уточнил, что принятие решения об открытии метро будет напрямую зависеть от эпидемической ситуации в Украине.

Ляшко добавил, что вопрос открытия метро также имеет экономическую составляющую. Продление запрета на работу метро может носить серьезные экономические последствия, поэтому правительство по данному вопросу будет искать компромиссное решение.

Как ранее писал «Ракурс», заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что работу метрополитенов планируют возобновить лишь в конце июня — начале июля.