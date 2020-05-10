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Ракурс
Авиарейсы из Украины планируют возобновить три европейские авиакомпании. Фото: Avianews

Три европейские авиакомпании планируют возобновить авиарейсы из Украины

10 мая 2020, 18:45
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Авиарейсы из Украины в ближайшее время планируют возобновить три европейские авиакомпании. Речь идет о таких крупных компаниях, как Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa.

Соответствующая информация появилась на сайтах этих авиакомпаний.

Компания Wizz Аir планирует с 23 мая возобновить пассажирские авиаперевозки из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова. Следует отметить, что данная компания одной из первых заявила о возобновлении международных перелетов на фоне коронавирусной пандемии. С 1 мая авиакомпания возобновила 20 авиарейсов.

Компания Czech Airlines намерена с 24 мая осуществлять семь авиарейсов в неделю из Киева. А с 25 мая из Одессы будут возобновлены три авиарейса в неделю.



Немецкая компания Lufthansa планирует с 1 июня возобновить авиарейсы в Украину. На сайте авиакомпании пока можно забронировать билеты на рейс из Киева в Берлин.

Как ранее писал «Ракурс», министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что в течение лета в Украине полноценного международного авиасообщения не будет. По мнению министра, украинцы смогут летать за границу только осенью, если не будет новой волны эпидемии.

Источник: Ракурс


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