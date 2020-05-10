Авиарейсы из Украины планируют возобновить три европейские авиакомпании. Фото: Avianews

https://racurs.ua/n137998-tri-evropeyskie-aviakompanii-planiruut-vozobnovit-aviareysy-iz-ukrainy.html

Ракурс

Авиарейсы из Украины в ближайшее время планируют возобновить три европейские авиакомпании. Речь идет о таких крупных компаниях, как Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa.

Соответствующая информация появилась на сайтах этих авиакомпаний.

Компания Wizz Аir планирует с 23 мая возобновить пассажирские авиаперевозки из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова. Следует отметить, что данная компания одной из первых заявила о возобновлении международных перелетов на фоне коронавирусной пандемии. С 1 мая авиакомпания возобновила 20 авиарейсов.

Компания Czech Airlines намерена с 24 мая осуществлять семь авиарейсов в неделю из Киева. А с 25 мая из Одессы будут возобновлены три авиарейса в неделю.

Немецкая компания Lufthansa планирует с 1 июня возобновить авиарейсы в Украину. На сайте авиакомпании пока можно забронировать билеты на рейс из Киева в Берлин.

Как ранее писал «Ракурс», министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что в течение лета в Украине полноценного международного авиасообщения не будет. По мнению министра, украинцы смогут летать за границу только осенью, если не будет новой волны эпидемии.