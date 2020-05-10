Владимир Зеленский. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n137997-zelenskiy-pochti-700-ukrainkam-prisvoil-zvanie-mat-geroinya.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, подписал сегодня указо присвоении звания «Мать-героиня» 678 украинским женщинам, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

Многодетные украинки были отмечены за материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Данная инициатива президента приурочена Дню матери, который отмечается сегодня в Украине.

Среди награжденных:

31 жительница Винницкой области;

108 — Волынской области;

12 — Днепропетровской области;

17 — Донецкой области;

26 — Житомирской области;

49 — Закарпатской области;

14 — Запорожской области;

39 — Ивано-Франковской;

16 — Киевской области;

20 — города Киева;

девять — Кировоградской области;

две — Луганской области;

58 — Львовской области;

16 — Николаевской области;

34 — Одесской области;

восемь — Полтавской области;

74 — Ровенской области;

семь — Сумской области;

15 — Тернопольской области;

15 — Харьковской области;

три — Херсонской области;

20 — Хмельницкой области;

18 — Черкасской области;

53 — Черновицкой области;

14 — Черниговской области.

Как ранее писал «Ракурс», традиционно День матери в Украине отмечают во второе воскресенье мая. В этом году этот праздник приходится на 10 мая. Праздник призван поблагодарить матерей за их заботу и помощь.