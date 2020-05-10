Ракурсhttps://racurs.ua/
Владимир Зеленский. Фото: РИА Новости
Зеленский почти 700 украинкам присвоил звание «Мать-героиня»https://racurs.ua/n137997-zelenskiy-pochti-700-ukrainkam-prisvoil-zvanie-mat-geroinya.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, подписал сегодня указо присвоении звания «Мать-героиня» 678 украинским женщинам, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.
Многодетные украинки были отмечены за материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Данная инициатива президента приурочена Дню матери, который отмечается сегодня в Украине.
Среди награжденных:
- 31 жительница Винницкой области;
- 108 — Волынской области;
- 12 — Днепропетровской области;
- 17 — Донецкой области;
- 26 — Житомирской области;
- 49 — Закарпатской области;
- 14 — Запорожской области;
- 39 — Ивано-Франковской;
- 16 — Киевской области;
- 20 — города Киева;
- девять — Кировоградской области;
- две — Луганской области;
- 58 — Львовской области;
- 16 — Николаевской области;
- 34 — Одесской области;
- восемь — Полтавской области;
- 74 — Ровенской области;
- семь — Сумской области;
- 15 — Тернопольской области;
- 15 — Харьковской области;
- три — Херсонской области;
- 20 — Хмельницкой области;
- 18 — Черкасской области;
- 53 — Черновицкой области;
- 14 — Черниговской области.
Как ранее писал «Ракурс», традиционно День матери в Украине отмечают во второе воскресенье мая. В этом году этот праздник приходится на 10 мая. Праздник призван поблагодарить матерей за их заботу и помощь.
Читайте также
Загрузка...