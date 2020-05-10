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Ракурс
Владимир Зеленский. Фото: РИА Новости

Зеленский почти 700 украинкам присвоил звание «Мать-героиня»

10 мая 2020, 17:48
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Владимир Зеленский, президент Украины, подписал сегодня указо присвоении звания «Мать-героиня» 678 украинским женщинам, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

Многодетные украинки были отмечены за материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Данная инициатива президента приурочена Дню матери, который отмечается сегодня в Украине.



Среди награжденных:

  • 31 жительница Винницкой области;
  • 108 — Волынской области;
  • 12 — Днепропетровской области;
  • 17 — Донецкой области;
  • 26 — Житомирской области;
  • 49 — Закарпатской области;
  • 14 — Запорожской области;
  • 39 — Ивано-Франковской;
  • 16 — Киевской области;
  • 20 — города Киева;
  • девять — Кировоградской области;
  • две — Луганской области;
  • 58 — Львовской области;
  • 16 — Николаевской области;
  • 34 — Одесской области;
  • восемь — Полтавской области;
  • 74 — Ровенской области;
  • семь — Сумской области;
  • 15 — Тернопольской области;
  • 15 — Харьковской области;
  • три — Херсонской области;
  • 20 — Хмельницкой области;
  • 18 — Черкасской области;
  • 53 — Черновицкой области;
  • 14 — Черниговской области.

Как ранее писал «Ракурс», традиционно День матери в Украине отмечают во второе воскресенье мая. В этом году этот праздник приходится на 10 мая. Праздник призван поблагодарить матерей за их заботу и помощь.

Источник: Ракурс


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