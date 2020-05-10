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Ракурс
Володимир Зеленський. Фото: РІА Новости

Зеленський майже 700 українкам присвоїв звання «Мати-героїня»

10 тра 2020, 17:48
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Володимир Зеленський, президент України, підписав сьогодні указ про присвоєння звання «Мати-героїня» 678 українським жінкам, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей.

Багатодітні українки були відзначені за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Дана ініціатива президента приурочена Дню матері, який відзначається сьогодні в Україні.



Серед нагороджених:

  • 31 мешканка Вінницької області;
  • 108 — Волинської області;
  • 12 — Дніпропетровської області;
  • 17 — Донецької області;
  • 26 — Житомирської області;
  • 49 — Закарпатської області;
  • 14 — Запорізької області;
  • 39 — Івано-Франківської області;
  • 16 — Київської області;
  • 20 — міста Києва;
  • дев’ятеро — Кіровоградської області;
  • двоє - Луганської області;
  • 58 — Львівської області;
  • 16 — Миколаївської області;
  • 34 — Одеської області;
  • восьмеро — Полтавської області;
  • 74 — Рівненської області;
  • семеро — Сумської області;
  • 15 — Тернопільської області;
  • 15 — Харківської області;
  • троє - Херсонської області;
  • 20 — Хмельницької області;
  • 18 — Черкаської області;
  • 53 — Чернівецької області;
  • 14 — Чернігівської області.

Як раніше писав «Ракурс», традиційно День матері в Україні відзначають у другу неділю травня. Цього року свято припадає на 10 травня. Свято покликане подякувати матерям за їхню турботу і допомогу.

Джерело: Ракурс


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