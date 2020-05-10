Володимир Зеленський. Фото: РІА Новости

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, підписав сьогодні указ про присвоєння звання «Мати-героїня» 678 українським жінкам, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей.

Багатодітні українки були відзначені за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Дана ініціатива президента приурочена Дню матері, який відзначається сьогодні в Україні.

Серед нагороджених:

31 мешканка Вінницької області;

108 — Волинської області;

12 — Дніпропетровської області;

17 — Донецької області;

26 — Житомирської області;

49 — Закарпатської області;

14 — Запорізької області;

39 — Івано-Франківської області;

16 — Київської області;

20 — міста Києва;

дев’ятеро — Кіровоградської області;

двоє - Луганської області;

58 — Львівської області;

16 — Миколаївської області;

34 — Одеської області;

восьмеро — Полтавської області;

74 — Рівненської області;

семеро — Сумської області;

15 — Тернопільської області;

15 — Харківської області;

троє - Херсонської області;

20 — Хмельницької області;

18 — Черкаської області;

53 — Чернівецької області;

14 — Чернігівської області.

Як раніше писав «Ракурс», традиційно День матері в Україні відзначають у другу неділю травня. Цього року свято припадає на 10 травня. Свято покликане подякувати матерям за їхню турботу і допомогу.