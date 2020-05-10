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Володимир Зеленський. Фото: РІА Новости
Зеленський майже 700 українкам присвоїв звання «Мати-героїня»https://racurs.ua/ua/n137997-zelenskyy-mayje-700-ukrayinkam-prysvoyiv-zvannya-maty-geroyinya.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, підписав сьогодні указ про присвоєння звання «Мати-героїня» 678 українським жінкам, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей.
Багатодітні українки були відзначені за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку, повідомляє прес-служба Офісу президента.
Дана ініціатива президента приурочена Дню матері, який відзначається сьогодні в Україні.
Серед нагороджених:
- 31 мешканка Вінницької області;
- 108 — Волинської області;
- 12 — Дніпропетровської області;
- 17 — Донецької області;
- 26 — Житомирської області;
- 49 — Закарпатської області;
- 14 — Запорізької області;
- 39 — Івано-Франківської області;
- 16 — Київської області;
- 20 — міста Києва;
- дев’ятеро — Кіровоградської області;
- двоє - Луганської області;
- 58 — Львівської області;
- 16 — Миколаївської області;
- 34 — Одеської області;
- восьмеро — Полтавської області;
- 74 — Рівненської області;
- семеро — Сумської області;
- 15 — Тернопільської області;
- 15 — Харківської області;
- троє - Херсонської області;
- 20 — Хмельницької області;
- 18 — Черкаської області;
- 53 — Чернівецької області;
- 14 — Чернігівської області.
Як раніше писав «Ракурс», традиційно День матері в Україні відзначають у другу неділю травня. Цього року свято припадає на 10 травня. Свято покликане подякувати матерям за їхню турботу і допомогу.
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