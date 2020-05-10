Люблю тебе і скоро повернуся: українські військові на передовій привітали з Днем матері, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n137983-lublu-tebe-i-skoro-povernusya-ukrayinski-viyskovi-na-peredoviy-pryvitaly-z-dnem-materi-video.html

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День матері відзначають сьогодні у світі. Військовослужбовці Об'єднаних сил з передової на Донбасі привітали своїх мам у щемному відео.

Воїни передали вітання матерям зі своїх бойових позицій. Відповідне відео 10 травня оприлюднила прес-служба ООС.

День матері в Україні традиційно відзначають у другу неділю травня. Цього року свято припало на 10 травня. У цей день ми дякуємо матерям за їхню турботу і допомогу. Крім України, День матері відзначають у понад 50 країнах світу, проте єдиної дати у світі немає — здебільшого це один із днів весняних місяців. Вперше святкувати День матері офіційно почали у США — в 1914 році.

Нагадаємо, що вчора бойовики терористичних ДНР-ЛНР 17 разів обстріляли позиції ООС.